Цей унікальний рецепт прийде вам на допомогу не один раз. Улюблена піца за лічені хвилини – звучить як диво, але це справді можливо. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом Вigger bolder baking.
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Рецепт піци у чашці
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 4 столові ложки борошна;
– дрібка розпушувача;
– дрібка соди;
– дрібка солі;
– 20 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка сиру моцарела;
– 30 грамів копченої ковбаси;
– 1/2 чайної ложки приправи "Італійські трави";
– 50 мілілітрів молока.
Приготування:
Моцарелу й ковбасу наріжте на свій смак. У чашці для мікрохвильовки змішайте борошно, розпушувач, соду та сіль.
Додайте молоко й олію, перемішайте — невеликі грудочки допустимі.
На тісто рівномірно нанесіть томатну пасту, зверху викладіть сир, ковбасу та посипте улюбленими сушеними спеціями.
Готуйте в мікрохвильовці 1 – 2 хвилини, доки тісто підніметься, а сир розплавиться. Орієнтуйтесь на потужність вашого пристрою.
Смачного!
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