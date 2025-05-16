Этот уникальный рецепт придет вам на помощь не один раз. Любимая пицца за считанные минуты – звучит как чудо, но это действительно возможно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Вigger bolder baking.
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Рецепт пиццы в чашке
- Время: 5 – 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки муки;
– щепотка разрыхлителя;
– щепотка соды;
– щепотка соли;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка сыра моцарелла;
– 30 граммов копченой колбасы;
– 1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы";
– 50 миллилитров молока.
Приготовление:
Моцареллу и колбасу нарежьте на свой вкус. В чашке для микроволновки смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль.
Добавьте молоко и масло, перемешайте – небольшие комочки допустимы.
На тесто равномерно нанесите томатную пасту, сверху выложите сыр, колбасу и посыпьте любимыми сушеными специями.
Готовьте в микроволновке 1 – 2 минуты, пока тесто поднимется, а сыр расплавится. Ориентируйтесь на мощность вашего устройства.
Приятного аппетита!
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