Этот уникальный рецепт придет вам на помощь не один раз. Любимая пицца за считанные минуты – звучит как чудо, но это действительно возможно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Вigger bolder baking.

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Рецепт пиццы в чашке

Время : 5 – 10 минут

: 5 – 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки муки;

– щепотка разрыхлителя;

– щепотка соды;

– щепотка соли;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 столовая ложка сыра моцарелла;

– 30 граммов копченой колбасы;

– 1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы";

– 50 миллилитров молока.

Приготовление:

Моцареллу и колбасу нарежьте на свой вкус. В чашке для микроволновки смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте молоко и масло, перемешайте – небольшие комочки допустимы. На тесто равномерно нанесите томатную пасту, сверху выложите сыр, колбасу и посыпьте любимыми сушеными специями. Готовьте в микроволновке 1 – 2 минуты, пока тесто поднимется, а сыр расплавится. Ориентируйтесь на мощность вашего устройства.

Приятного аппетита!

Лишняя забота или лучший результат: нужно ли обваливать котлеты в муке.