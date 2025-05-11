Часто хозяйки спорят о том, нужно ли обваливать котлеты в муке. Зачем прибегать к такому шагу и что он обеспечит – рассказывает 24 Канал.

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Что дает обваливание котлет в муке

Если вы собираетесь жарить котлеты на сковороде, то обваливание их в муке почти обязательно. По крайней мере, этот простой шаг даст вашему блюду очень много преимуществ.

Сочное наслаждение / Фото Freepik

Во-первых, вы получите вкусную хрустящую корочку. Это настоящая визитная карточка котлет, которая точно придаст вашему блюду привлекательности и вкуса.

Кроме того, это позволит сохранить все соки в блюде. Котлетка получится нежной и мягкой внутри, поэтому ее вкус будет просто незабываемым.

Еще один "бонус" – мука защитит котлеты от пригорания. А жир не будет так разбрызгиваться при контакте с соком, поэтому ваша плита и рабочая поверхность останутся чистыми.

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