Палюшки – это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. Несмотря на свою простоту оно остается среди любимцев украинцев, поэтому 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок zbirnuk_receptiv.
Интересно 20 минут – и все готово: готовим целый противень печенья – перед ним не устоят даже взрослые
Рецепт палюшек
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 900 граммов отварного картофеля;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Картофель можно отварить свежий или использовать уже готовую, которую хранили в холодильнике. Если готовите вчерашний картофель, его следует пропустить через мясорубку.
- Если же будете готовить из новоприготовленного картофеля, его надо хорошо размять толкушкой до консистенции пюре. Блендер здесь точно не подходит – он испортит текстуру. После этого дайте картофелю остыть до комнатной температуры.
- Далее добавляем муку и яйцо, тщательно замешиваем тесто. Оно получится очень приятным для работы. При необходимости можно немного добавить муки, или подсыпать ее при формировании палюшек.
- Формируем палюшки любым удобным способом: то ли просто катаем пальчиками, или скатываем колбаски и разрезаем на части.
- Теперь их нужно отварить. Кипятим воду, а затем опускаем в нее палюшки. Во время варки осторожно перемешивайте их силиконовой или деревянной лопаткой, чтобы не повредить, ведь они очень нежные.
- Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, пока они всплывут на поверхность.
- Как только палюшки всплыли, внимательно следите за водой. Когда она закипит, сразу вынимаем их, чтобы не разварились.
- Подавайте со сливочным маслом и сметаной. Также вкусно добавить поджаренный лук или шкварки для более насыщенного вкуса.
Приятного аппетита!
Хрустящая и без нитратов: как правильно выбирать редис.