Палюшки – это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. Несмотря на свою простоту оно остается среди любимцев украинцев, поэтому 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок zbirnuk_receptiv.

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Рецепт палюшек

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 900 граммов отварного картофеля;

– 200 граммов муки;

– 1 яйцо;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Картофель можно отварить свежий или использовать уже готовую, которую хранили в холодильнике. Если готовите вчерашний картофель, его следует пропустить через мясорубку. Если же будете готовить из новоприготовленного картофеля, его надо хорошо размять толкушкой до консистенции пюре. Блендер здесь точно не подходит – он испортит текстуру. После этого дайте картофелю остыть до комнатной температуры. Далее добавляем муку и яйцо, тщательно замешиваем тесто. Оно получится очень приятным для работы. При необходимости можно немного добавить муки, или подсыпать ее при формировании палюшек. Формируем палюшки любым удобным способом: то ли просто катаем пальчиками, или скатываем колбаски и разрезаем на части. Теперь их нужно отварить. Кипятим воду, а затем опускаем в нее палюшки. Во время варки осторожно перемешивайте их силиконовой или деревянной лопаткой, чтобы не повредить, ведь они очень нежные. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, пока они всплывут на поверхность. Как только палюшки всплыли, внимательно следите за водой. Когда она закипит, сразу вынимаем их, чтобы не разварились. Подавайте со сливочным маслом и сметаной. Также вкусно добавить поджаренный лук или шкварки для более насыщенного вкуса.

Приятного аппетита!

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