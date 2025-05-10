Палюшки – це та страва, перед якою просто неможливо встояти. Попри свою простоту вона залишається серед улюбленців українців, тому 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з ТікТок zbirnuk_receptiv.

Цікаво 20 хвилин – і все готово: готуємо ціле деко печива – перед ним не встоять навіть дорослі

Рецепт палюшок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 900 грамів відвареної картоплі;

– 200 грамів борошна;

– 1 яйце;

– сіль до смаку.

Приготування:

Картоплю можна відварити свіжу або використати вже готову, яку зберігали в холодильнику. Якщо готуєте вчорашню картоплю, її слід пропустити через м’ясорубку. Якщо ж готуватимете з новоприготованої картоплі, її треба добре розім’яти товкачем до консистенції пюре. Блендер тут точно не підходить – він зіпсує текстуру. Після цього дайте картоплі охолонути до кімнатної температури. Далі додаємо борошно та яйце, ретельно замішуємо тісто. Воно вийде дуже приємним для роботи. За потреби можна трохи додати борошна, або підсипати його під час формування палюшок. Формуємо палюшки будь-яким зручним способом: чи то просто катаємо пальчиками, чи скачуємо ковбаски і розрізаємо на частини. Тепер їх потрібно відварити. Кип’ятимо воду, а потім опускаємо в неї палюшки. Під час варіння обережно перемішуйте їх силіконовою або дерев’яною лопаткою, щоб не пошкодити, адже вони дуже ніжні. Накриваємо каструлю кришкою і чекаємо, поки вони спливуть на поверхню. Як тільки палюшки спливли, уважно стежте за водою. Коли вона закипить, одразу виймаємо їх, щоб не розварилися. Подавайте з вершковим маслом та сметаною. Також смачно додати підсмажену цибулю або шкварки для більш насиченого смаку.

Смачного!

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