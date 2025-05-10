Палюшки – це та страва, перед якою просто неможливо встояти. Попри свою простоту вона залишається серед улюбленців українців, тому 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з ТікТок zbirnuk_receptiv.
Цікаво 20 хвилин – і все готово: готуємо ціле деко печива – перед ним не встоять навіть дорослі
Рецепт палюшок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 900 грамів відвареної картоплі;
– 200 грамів борошна;
– 1 яйце;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Картоплю можна відварити свіжу або використати вже готову, яку зберігали в холодильнику. Якщо готуєте вчорашню картоплю, її слід пропустити через м’ясорубку.
- Якщо ж готуватимете з новоприготованої картоплі, її треба добре розім’яти товкачем до консистенції пюре. Блендер тут точно не підходить – він зіпсує текстуру. Після цього дайте картоплі охолонути до кімнатної температури.
- Далі додаємо борошно та яйце, ретельно замішуємо тісто. Воно вийде дуже приємним для роботи. За потреби можна трохи додати борошна, або підсипати його під час формування палюшок.
- Формуємо палюшки будь-яким зручним способом: чи то просто катаємо пальчиками, чи скачуємо ковбаски і розрізаємо на частини.
- Тепер їх потрібно відварити. Кип’ятимо воду, а потім опускаємо в неї палюшки. Під час варіння обережно перемішуйте їх силіконовою або дерев’яною лопаткою, щоб не пошкодити, адже вони дуже ніжні.
- Накриваємо каструлю кришкою і чекаємо, поки вони спливуть на поверхню.
- Як тільки палюшки спливли, уважно стежте за водою. Коли вона закипить, одразу виймаємо їх, щоб не розварилися.
- Подавайте з вершковим маслом та сметаною. Також смачно додати підсмажену цибулю або шкварки для більш насиченого смаку.
Смачного!
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