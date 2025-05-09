Приготування печива може бути швидким, а результат вийде просто фантастичним. 24 Канал пропонує не йти до магазину, а зробити особливе вівсяне печиво за рецептом порталу "ЯБ Поїла".
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Рецепт вівсяного печива з кокосом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 18 печив
Інгредієнти:
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка вівсяних пластівців;
– 1 склянка кокосової стружки;
– пів склянки цукру;
– 125 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 – 3 столові ложки гарячої води;
– дрібка солі.
Приготування:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти.
- Масло топимо з медом.
- Розчиняємо соду у воді та додаємо до топленого масла.
- Вливаємо масу до сухих інгредієнтів і добре перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом. Формуємо з тіста кульки, а потім злегка притискаємо, щоб надати форми печива.
- Випікаємо 10 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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