Приготування печива може бути швидким, а результат вийде просто фантастичним. 24 Канал пропонує не йти до магазину, а зробити особливе вівсяне печиво за рецептом порталу "ЯБ Поїла".

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Рецепт вівсяного печива з кокосом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 18 печив

Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка вівсяних пластівців;

– 1 склянка кокосової стружки;

– пів склянки цукру;

– 125 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 – 3 столові ложки гарячої води;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі сухі інгредієнти. Масло топимо з медом. Розчиняємо соду у воді та додаємо до топленого масла. Вливаємо масу до сухих інгредієнтів і добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом. Формуємо з тіста кульки, а потім злегка притискаємо, щоб надати форми печива. Випікаємо 10 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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