Приготування плавленого сиру – легкий та веселий процес. Ви можете збагатити його смак грибами, сухим часником або улюбленими спеціями, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок albik.food.
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Рецепт плавленого сиру
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів розтопленого масла;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;
– 100 грамів сметани (за потреби).
Як приготувати плавлений сир: дивіться відео
Приготування:
- Сир, яйця, соду, сіль та лимонну кислоту зʼєднуємо в тарілці та збиваємо блендером до однорідності.
- Додаємо масло і ще раз збиваємо.
- Перекладаємо масу в каструлю з товстим дном і прогріваємо на повільному вогні 5 хвилин.
- Знімаємо з вогню та перебиваємо блендером ще раз. Густину можна регулювати додаванням сметани.
- Додаємо улюблені додатки і добре перемішуємо.
Смачного!
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