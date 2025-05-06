Цей салат називають "найкращим другом мʼяса", адже він не лише дарує нотки свіжості, а й легкий у приготуванні, що особливо актуально на природі. 24 Канал рекомендує зберегти рецепт порталу "Господинька" та скористатися ним, коли випаде нагода.

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Рецепт салату до шашлику

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів молодої капусти;

– 3 свіжих огірки;

– 4 варених яйця;

– 300 грамів вареного курячого філе;

– свіжа зелень;

заправка:

– 3 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Всі інгредієнти нарізаємо дрібними кубиками. Окремо змішуємо всі інгредієнти для заправки. У глибокій мисці змішуємо інгредієнти та заправляємо салат.

Смачного!

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