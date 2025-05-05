Коли мова доходить до приготування цибулі та часнику, варто орієнтуватися на одне банальне правило. Яке саме – розповість 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що обсмажувати першим

Кулінари наголошують – цибулю завжди варто смажити першою. Їй треба значно більше часу, аби розкрити смак та аромат.

А от часник, навпаки, дуже швидко розкривається, а якщо перетримати його на пательні зайву хвилину – то він одразу почорніє.

Улюблений смаковий акцент / Фото Freepik

Найкраща послідовність приготування засмажки така: спочатку обсмажте цибулю до м’якої прозорої текстури або легкого золотистого кольору. Лише після цього додайте подрібнений часник. Його достатньо прогріти на сковороді 2–3 хвилини — не більше, і можна знімати з вогню.

Є також кілька нюансів: не варто нарізати цибулю надто дрібно, інакше під час смаження вона втратить форму і перетвориться на пюре.

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