Когда речь доходит до приготовления лука и чеснока, стоит ориентироваться на одно банальное правило. Какое именно – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Что обжаривать первым

Кулинары отмечают – лук всегда стоит жарить первым. Ему надо гораздо больше времени, чтобы раскрыть вкус и аромат.

А вот чеснок, наоборот, очень быстро раскрывается, а если передержать его на сковороде лишнюю минуту – то он сразу почернеет.

Любимый вкусовой акцент / Фото Freepik

Лучшая последовательность приготовления зажарки такова: сначала обжарьте лук до мягкой прозрачной текстуры или легкого золотистого цвета. Только после этого добавьте измельченный чеснок. Его достаточно прогреть на сковороде 2 – 3 минуты – не более, и можно снимать с огня.

Есть также несколько нюансов: не стоит нарезать лук слишком мелко, иначе во время жарки он потеряет форму и превратится в пюре.

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