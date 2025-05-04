В соответствии с государственными стандартами, настоящую сметану изготавливают путем сквашивания сливок с помощью специальной молочнокислой закваски. 24 Канал расскажет, как выявить производителя, который решил схитрить и выбрать другой метод создания продукта.

К теме Подделка или нет: почему творог становится розовым и можно ли его есть

Как делают настоящую сметану

Процесс приготовления сметаны базируется на молочнокислом брожении: природная лактоза, содержащаяся в молоке, превращается в молочную кислоту под воздействием полезных бактерий. Во время этого процесса также образуются другие вещества, которые придают сметане характерный кисломолочный вкус.

Качественная сметана – это польза и наслаждение / Фото Freepik

Какой должна быть натуральная сметана

Состав качественной сметаны должен быть максимально простым: только молоко и бактериальная закваска. В ней не должно быть никаких посторонних добавок – ни растительных жиров, ни консервантов, стабилизаторов или загустителей. Ее текстура должна быть однородной и густой. Если продукт водянистый или слишком жидкий – это может быть признаком фальсификации.

Также обратите внимание на срок хранения: слишком длительный срок годности может свидетельствовать о наличии искусственных добавок.

Как проверить сметану

Чтобы убедиться в качестве продукта, проведите простой эксперимент: в стакан с горячей водой добавьте ложку сметаны и перемешайте. Настоящая сметана быстро растворится, а вода приобретет молочный цвет. Если сметана окажется подделкой, она останется в виде комков или не растворится совсем.