Каждая хозяйка хотя бы раз замечала, что творог приобрел розовый цвет. Почему такое случается и можно ли его есть – рассказывает 24 Канал.

Кстати Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты, которые вы точно полюбите

Почему творог становится розовым

Если ваш творог приобрел розовый цвет, это вовсе не означает, что ваш продукт поддельный. Но это свидетельствует о том, что он испортился и на нем начали активно множиться бактерии.

Розовый цвет сыра / Фото Freepik

Поэтому, есть такой продукт категорически нельзя. Если же вы хотите проверить качество сыра, то пожарьте немного на сковороде: настоящий продукт начнет сворачиваться, а из него начнет выделяться сыворотка.

Это лучше горячих бутербродов: сырные лепешки, которые станут любимым перекусом.