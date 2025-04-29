Эти творожные лепешки способны заменить сырники и бутерброды. Они легкие в исполнении и требуют минимум времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Рецепт творожных лепешек
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца (2 тесто + 1 смазывание);
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 300 граммов творога кисломолочного сыра;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов сыра Сулугуни.
Приготовление:
- Яйца комнатной температуры разбиваем в миску, добавляем соль, сахар и вливаем масло. Перемешиваем с помощью венчика или вилки.
- Добавляем творог любой жирности и снова хорошо перемешиваем, пока не получим однородную массу. Далее всыпаем муку вместе с разрыхлителем. Лучше всего предварительно смешать эти сухие ингредиенты и просеять, но если нет времени – можно добавлять сразу.
- Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем слегка вымешиваем руками. Оно должно быть мягким, нежным и немного липким, похожим на тесто для сырников, но немного гуще. Дополнительно муку подсыпать или обваливать в нем не нужно.
- Формируем из теста колбаску и разрезаем ее на восемь частей.
- Из каждой части руками формируем плоскую лепешку, просто растягивая и придавливая кусочек теста. Делаем это без дополнительной муки.
- Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и смазываем их яйцом сверху.
- Посыпаем натертым сыром (лучше использовать тягучий, например, сулугуни). Чем больше сыра, тем вкуснее и румянее будут лепешки.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 18 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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