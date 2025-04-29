Ці сирні перепічки здатні замінити сирники та бутерброди. Вони легкі у виконанні та потребують мінімум часу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Рецепт сирних перепічок

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 яйця (2 тісто + 1 змащування);
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів сиру Сулугуні.

Приготування:

  1. Яйця кімнатної температури розбиваємо в миску, додаємо сіль, цукор і вливаємо олію. Перемішуємо за допомогою вінчика або виделки.
  2. Додаємо сир будь-якої жирності і знову добре перемішуємо, поки не отримаємо однорідну масу. Далі всипаємо борошно разом із розпушувачем. Найкраще попередньо змішати ці сухі інгредієнти й просіяти, але якщо немає часу — можна додавати відразу.
  3. Змішуємо тісто спочатку ложкою, а потім злегка вимішуємо руками. Воно повинне бути м’яким, ніжним і трохи липким, схожим на тісто для сирників, але трохи густішим. Додатково борошно підсипати або обвалювати в ньому не потрібно.
  4. Формуємо з тіста ковбаску та розрізаємо її на вісім частин.
  5. З кожної частини руками формуємо пласку перепічку, просто розтягуючи й придавлюючи шматочок тіста. Робимо це без додаткового борошна.
  6. Викладаємо заготовки на деко з пергаментом і змащуємо їх яйцем зверху.
  7. Посипаємо натертим сиром (краще використовувати тягучий, наприклад, сулугуні). Чим більше сиру, тим смачнішими й рум’янішими будуть перепічки.
  8. Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 18 – 20 хвилин.

Смачного!

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