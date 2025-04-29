Ці сирні перепічки здатні замінити сирники та бутерброди. Вони легкі у виконанні та потребують мінімум часу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Рецепт сирних перепічок

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця (2 тісто + 1 змащування);

– пів чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів сиру Сулугуні.

Приготування:

Яйця кімнатної температури розбиваємо в миску, додаємо сіль, цукор і вливаємо олію. Перемішуємо за допомогою вінчика або виделки. Додаємо сир будь-якої жирності і знову добре перемішуємо, поки не отримаємо однорідну масу. Далі всипаємо борошно разом із розпушувачем. Найкраще попередньо змішати ці сухі інгредієнти й просіяти, але якщо немає часу — можна додавати відразу. Змішуємо тісто спочатку ложкою, а потім злегка вимішуємо руками. Воно повинне бути м’яким, ніжним і трохи липким, схожим на тісто для сирників, але трохи густішим. Додатково борошно підсипати або обвалювати в ньому не потрібно. Формуємо з тіста ковбаску та розрізаємо її на вісім частин. З кожної частини руками формуємо пласку перепічку, просто розтягуючи й придавлюючи шматочок тіста. Робимо це без додаткового борошна. Викладаємо заготовки на деко з пергаментом і змащуємо їх яйцем зверху. Посипаємо натертим сиром (краще використовувати тягучий, наприклад, сулугуні). Чим більше сиру, тим смачнішими й рум’янішими будуть перепічки. Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 18 – 20 хвилин.

Смачного!

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