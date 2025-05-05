Ця давня українська страва неодмінно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі. І річ не лише у необхідності плекати українську культуру, опіканці справді потішать вас та рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок diana_kulikovska.
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Рецепт опіканців
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів пшона;
– 50 грамів маку;
– 7 столових ложок борошна (зі гіркою);
– по пів чайної ложки солі та соди;
– кефір (додавати як на вареники);
– 2 зубчики часнику;
– петрушка або кріп;
– олія для смаження та мачанки.
Як приготувати опіканці: відео
Приготування:
- Промийте пшоно та мак окремо. Пшоно відваріть до готовності, а мак запарте окропом, потім ретельно зцідіть.
- Для тіста змішайте кефір із борошном, сіллю та содою. Замісіть м’яке, еластичне тісто, сформуйте з нього варениці.
- Начинка готується шляхом з’єднання відвареного пшона з підготовленим маком. Наповніть варениці начинкою, добре заліпіть краї.
- Варіть опіканці у киплячій воді до готовності. Потім обсмажте їх на олії до рум’яної скоринки.
- Для мачанки змішайте розчавлений часник із кип’яченою водою, додайте трохи солі, олію та подрібнену зелень.
Смачного!
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