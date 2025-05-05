Ця давня українська страва неодмінно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі. І річ не лише у необхідності плекати українську культуру, опіканці справді потішать вас та рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок diana_kulikovska.

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Рецепт опіканців

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів пшона;

– 50 грамів маку;

– 7 столових ложок борошна (зі гіркою);

– по пів чайної ложки солі та соди;

– кефір (додавати як на вареники);

– 2 зубчики часнику;

– петрушка або кріп;

– олія для смаження та мачанки.

Як приготувати опіканці: відео

Приготування:

Промийте пшоно та мак окремо. Пшоно відваріть до готовності, а мак запарте окропом, потім ретельно зцідіть. Для тіста змішайте кефір із борошном, сіллю та содою. Замісіть м’яке, еластичне тісто, сформуйте з нього варениці. Начинка готується шляхом з’єднання відвареного пшона з підготовленим маком. Наповніть варениці начинкою, добре заліпіть краї. Варіть опіканці у киплячій воді до готовності. Потім обсмажте їх на олії до рум’яної скоринки. Для мачанки змішайте розчавлений часник із кип’яченою водою, додайте трохи солі, олію та подрібнену зелень.

Смачного!

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