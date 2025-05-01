Капустяні котлети без борошна стануть ідеальним бюджетним варіантом вечері для всієї сімʼї. Готувати їх дуже просто, а результат виходить неймовірним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Ви негайно захочете їх приготувати: популярні страви з 90-х, смак яких ви ніколи не забудете
Рецепт капустяних котлет
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжої капусти;
– пів склянки молока;
– пів склянки манки;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 склянка сметани;
– чайна ложка солі.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту та помістіть її у каструлю. Додайте вершкове масло та молоко, після чого тушкуйте на повільному вогні до м’якості.
- Коли капуста стане м’якою, додайте манну крупу, підсоліть і варіть ще 5 – 10 хвилин, постійно помішуючи.
- Після цього суміш охолодіть, додайте яйце та ретельно перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях (або в борошні) й підсмажте до золотистої скоринки з обох боків.
Смачного!
Воно дуже смачне: як приготувати варення з кульбаб.