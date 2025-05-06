Этот салат называют "лучшим другом мяса", ведь он не только дарит нотки свежести, но и легкий в приготовлении, что особенно актуально на природе. 24 Канал рекомендует сохранить рецепт портала "Господинька" и воспользоваться им, когда представится возможность.
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Рецепт салата к шашлыку
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов молодой капусты;
– 3 свежих огурца;
– 4 вареных яйца;
– 300 граммов вареного куриного филе;
– свежая зелень;
заправка:
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Все ингредиенты нарезаем мелкими кубиками.
- Отдельно смешиваем все ингредиенты для заправки.
- В глубокой миске смешиваем ингредиенты и заправляем салат.
Приятного аппетита!
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