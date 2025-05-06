Этот салат называют "лучшим другом мяса", ведь он не только дарит нотки свежести, но и легкий в приготовлении, что особенно актуально на природе. 24 Канал рекомендует сохранить рецепт портала "Господинька" и воспользоваться им, когда представится возможность.

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Рецепт салата к шашлыку

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов молодой капусты;

– 3 свежих огурца;

– 4 вареных яйца;

– 300 граммов вареного куриного филе;

– свежая зелень;

заправка:

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем мелкими кубиками. Отдельно смешиваем все ингредиенты для заправки. В глубокой миске смешиваем ингредиенты и заправляем салат.

Приятного аппетита!

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