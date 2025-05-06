Серед безлічі одеських страв форшмак займає особливе місце в серцях як місцевих мешканців, так і всіх, кому бодай раз випадало куштувати цю смакоту. Це не просто смачна закуска на кожен день – це частина історії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також По склянці круп – і вечеря на всю сімʼю готова: "змішана" каша – це краще і простіше за плов

Рецепт форшмаку

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів оселедця;
– 2 варених яйця;
– половина цибулі;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– половина яблука;
– свіжа зелень;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Оселедець ретельно очищаємо від шкіри та видаляємо всі кісточки. Цибулю й яблуко також очищаємо від шкірки.
  2. Яйця відварюємо на круто, охолоджуємо й знімаємо шкаралупу.
  3. Для маринування цибулі нарізаємо її тонкими скибками, перекладаємо в миску. Змішуємо гарячу воду, оцет, цукор і сіль у рівних частинах, заливаємо цибулю маринадом і залишаємо на 10 – 15 хвилин настоятися.
  4. Після цього в чашу блендера викладаємо мариновану цибулю, філе оселедця, половинку очищеного яблука та варені яйця. Подрібнюємо до однорідної, гладкої маси.
  5. У вже готовий форшмак додаємо трохи розтопленого вершкового масла (приблизно чайну ложку) і ще раз добре перемішуємо.
  6. Подавайте на скибках хрусткого багета, прикрасивши зверху дрібно нарізаною свіжою зеленню.

Смачного!

Це дуже смачно: торт зі смаком морозива без випікання.