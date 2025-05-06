Серед безлічі одеських страв форшмак займає особливе місце в серцях як місцевих мешканців, так і всіх, кому бодай раз випадало куштувати цю смакоту. Це не просто смачна закуска на кожен день – це частина історії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт форшмаку

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів оселедця;

– 2 варених яйця;

– половина цибулі;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– половина яблука;

– свіжа зелень;

– сіль до смаку.

Приготування:

Оселедець ретельно очищаємо від шкіри та видаляємо всі кісточки. Цибулю й яблуко також очищаємо від шкірки. Яйця відварюємо на круто, охолоджуємо й знімаємо шкаралупу. Для маринування цибулі нарізаємо її тонкими скибками, перекладаємо в миску. Змішуємо гарячу воду, оцет, цукор і сіль у рівних частинах, заливаємо цибулю маринадом і залишаємо на 10 – 15 хвилин настоятися. Після цього в чашу блендера викладаємо мариновану цибулю, філе оселедця, половинку очищеного яблука та варені яйця. Подрібнюємо до однорідної, гладкої маси. У вже готовий форшмак додаємо трохи розтопленого вершкового масла (приблизно чайну ложку) і ще раз добре перемішуємо. Подавайте на скибках хрусткого багета, прикрасивши зверху дрібно нарізаною свіжою зеленню.

Смачного!

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