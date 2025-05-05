Усі, хто пробував цю кашу, погоджуються з тим, що вона нічим не гірша за плов. До того ж готувати її значно легше, а поєднання смаків дивує кожного разу як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт "змішаної" каші
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів мʼяса;
– 200 грамів гречки;
– 200 грамів пшоняної крупи;
– 150 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 6 зубчиків часнику;
– 900 мілілітрів гарячої води;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Крупи добре промиваємо, пшоно заливаємо окропом, щоб розпарювалося.
- Мʼяса дрібно нарізаємо і обсмажуємо на сковороді.
- Додаємо нарізані кубиками цибулю та моркву та смажимо кілька хвилин.
- Додаємо спеції, сіль та перець, добре перемішуємо, додаємо пшоно, накриваємо кришкою та готуємо 5 – 6 хвилин.
- Додаємо замочену гречку, заливаємо все водою, перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 20 – 25 хвилин.
- Знімаємо з вогню, перемішуємо, даємо 5 хвилин настоятися, можна прикрасити зеленню.
Смачного!
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