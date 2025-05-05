Все, кто пробовал эту кашу, соглашаются с тем, что она ничем не хуже плова. К тому же готовить ее значительно легче, а сочетание вкусов удивляет каждый раз как впервые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт "смешанной" каши

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 450 граммов мяса;
– 200 граммов гречки;
– 200 граммов пшенной крупы;
– 150 граммов лука;
– 100 граммов моркови;
– 6 зубчиков чеснока;
– 900 миллилитров горячей воды;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Крупы хорошо промываем, пшено заливаем кипятком, чтобы распаривалось.
  2. Мясо мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
  3. Добавляем нарезанные кубиками лук и морковь и жарим несколько минут.
  4. Добавляем специи, соль и перец, хорошо перемешиваем, добавляем пшено, накрываем крышкой и готовим 5 – 6 минут.
  5. Добавляем замоченную гречку, заливаем все водой, перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 20 – 25 минут.
  6. Снимаем с огня, перемешиваем, даем 5 минут настояться, можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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