З давніх-давен трапези були основною зоною ризику під час виборів нового Папи. Чому у Ватикані діяли суворі правила щодо їжі і як все відбувається зараз – розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Трапеза як можливість переговорів

Понад 750 років у Ватикані шукали можливість обмежити обміну думками під час конклаву. І якщо на конклаві під куполом Сикстинської капели панує тиша і є можливість контролювати процес, то під час трапези ризики зростали. Кардинали могли не лише розмовляти, а й передавати чи отримувати повідомлення у їжі.

Колись на кухні навіть ставили спеціальних охоронців, аби ніхто не міг покласти у їжу повідомлення. Їжу видавали через спеціальну стіну у довільному порядку під наглядом швейцарських гвардійців.

Жодних пирогів, жодних курчат, прозорий посуд – процес був дуже жорстко регламентованим.

Як все відбувається зараз

На конклаві, який відбувається зараз, страви готують черниці Дому Святої Марти. Це резиденція, де живуть кардинали під час виборів Папи. Традиційне меню включає суп мінестроне, спагеті, арростічіні (шашлички з баранини) та варені овочі.

Зараз приготування їжі також суворо контролюється, але зʼявилася нова небезпека – гаджети та електронні пристрої. Тому перед конклавом була проведена ретельна перевірка на їх наявність, адже ніщо не повинно завадити чесним виборам нового Папи, який стане лідером для близько 1,4 мільярда католиків по всьому світу.

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