Якщо ваше життя нагадує дуже динамічний серіал, то витрачати ресурс на довге стояння біля плити не варто. 24 Канал зібрав рецепти, з якими ви збережете енергію, а рідні задоволено розхвалюватимуть улюблені страви.
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Фрикадельки від Франчески
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 40 грамів мелених сухарів і трохи для панірування;
– 30 грамів тертого сиру;
– 175 мілілітрів молока;
– 150 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;
– 800 грамів консервованих томатів у власному соку;
– 2 лаврові листки;
– 2 зубчики часнику (дрібно натерти);
– 1/2 пучка петрушки (дрібно порубати);
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 2 яйця;
– дрібка перцю чилі.
Приготування:
- У великій мисці з'єднайте всі компоненти для фрикадельок: м’ясний фарш, панірувальні сухарі, тертий сир, молоко, подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, орегано, яйця та дрібку меленого чилі. Приправте суміш сіллю й чорним перцем до смаку.
- Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки вагою приблизно по 45 грамів. Намагайтеся не стискати їх занадто щільно, щоб фрикадельки залишалися соковитими. Обкачайте їх у мелених сухарях.
- Увімкніть духовку та розігрійте її до 190 градусів. На сковороді розігрійте трохи оливкової олії й підрум’яньте фрикадельки з усіх боків до утворення апетитної скоринки.
- Перекладіть обсмажені кульки у форму для запікання, додайте консервовані помідори, ще трохи оливкової олії, посоліть, покладіть кілька лаврових листків. Запікайте близько 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливаючи фрикадельки утвореним соусом.
- Перед подачею посипте зверху тертим сиром — так страва буде ще ароматнішою й смачнішою.
Запечені курячі крильця з травами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих крил без кінчиків;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сік половинки лимона;
– порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Курячі крильця обкачайте в суміші солі, перцю, оливкової олії та лимонного соку (частину соку залиште).
- Викладіть крильця на деко, залишаючи простір між ними, і поставте запікатися.
- Через 15 хвилин переверніть крильця на інший бік і готуйте ще 10 – 15 хвилин до рум’яної скоринки.
- Перед подачею посипте подрібненою зеленню та цибулею, а також збризніть залишеним лимонним соком.
- За бажанням подавайте з гарніром — наприклад, з рисом або запеченою картоплею.
Печеня по-домашньому
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма картоплі;
– 500 грамів м'яса (свинина);
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 лавровий листок;
– 1 пучок кропу;
– сіль, перець.
Приготування:
- Наріжте м’ясо невеликими кубиками та викладіть на добре розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте на сильному вогні приблизно 5 хвилин, доки м’ясо не підрум’яниться, після чого зменшіть вогонь.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на великій тертці. Додайте цибулю до м’яса і смажте 2 – 3 хвилини, потім висипте моркву й готуйте ще близько 2 хвилин.
- Залийте м’ясо з овочами склянкою гарячої води та тушкуйте на помірному вогні. Наріжте картоплю дрібними кубиками й покладіть у каструлю. Додайте туди ж тушковане м’ясо з овочами, залийте все окропом так, щоб вода покривала картоплю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Поставте каструлю на плиту, киньте лавровий лист і накрийте кришкою. Готуйте на повільному вогні 15 – 20 хвилин. Подавайте, посипавши свіжим подрібненим кропом.
Паста карбонара з куркою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів спагеті твердих сортів;
– 200 грамів курячого філе;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів вершків;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– спеції.
Приготування:
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками й обсмажте на сковороді до повної готовності. Додайте подрібнений часник і влийте вершки.
- Тушкуйте на слабкому вогні, приправивши сіллю, перцем і сушеним базиліком або іншими спеціями до смаку.
- Окремо відваріть спагеті до готовності. В іншій мисці збийте яйця з дрібкою солі та натертим твердим сиром.
- Коли паста буде готова, додайте її до курки з соусом і залийте все яєчно-сирною сумішшю. Готуйте на слабкому вогні ще 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб соус загус.
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