Для того, що отримати від редиски максимальне задоволення, потрібно вміти її вибирати. На що звертати увагу, аби на вашому столі опинився хрумкий продукт без нітратів – розповість 24 Канал.

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Як вибирати редиску

В першу чергу зверніть увагу на шкірку — вона має бути рівною, гладкою та насиченого кольору, без тріщин і пошкоджень. Якщо на поверхні є чорні плями, така редиска, ймовірно, вже почала псуватись і не варта покупки.

Хіт сезону / Фото Freepik

Важливим індикатором є також бадилля. Якщо листя виглядає здоровим і міцним, то і сама редиска, як правило, буде свіжою та смачною. Тому рекомендується обирати редис з бадиллям.

Не забувайте обережно натискати на редиску. Якщо вона м’яка і легко піддається тиску, це може свідчити про те, що плід перезрів або став порожнім всередині. Також це може бути ознакою того, що редиска давно зберігається і почала в’янути.

Багато хто вважає, що навіть органічно вирощена редиска може містити нітрати, особливо якщо вона дуже велика або довгаста. Тому краще обирати маленьку, округлу редиску, адже в такій, ймовірно, менше хімікатів.

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