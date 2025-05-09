Є кілька кулінарних хитрощів, які зроблять вашу смажену рибу просто приголомшливою. Як досягнути цього результату – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Секрети смаження риби

Щоб риба не була сухою, її потрібно правильно смажити. Є простий прийом: спершу обсмажуйте одну сторону довше — приблизно 5 хвилин, а потім іншу — всього 2 хвилини. Це допоможе "запечатати" сік усередині, і філе залишиться ніжним.

Смажити рибу краще на сковорідці з товстим дном. Вона рівномірно нагрівається, і риба не прилипає та не розвалюється. На тонкій сковороді філе легко пересушити — вона надто швидко розігрівається.

Цілковита насолода / Фото Freepik

Кладучи рибу на сковорідку, залишайте між шматочками трохи місця — так тепло розподіляється рівномірно, і все просмажується як слід. Багато олії не потрібно — достатньо, щоб просто змастити дно. Інакше риба вбере в себе зайвий жир і стане важкою.

Поширена помилка — накривати рибу кришкою. Смажте без кришки — так рибка вийде рум’яною, як у ресторані. Філе соліть лише перед тим, як викладати на пательню. Якщо посолити заздалегідь, воно втратить соковитість.

Обирайте середній вогонь, щоб риба приготувалася рівномірно. А якщо смажите філе, то знімайте філе з вогню трохи раніше — воно дійде завдяки залишковому теплу.

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