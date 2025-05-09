Деякі рецепти настільки оригінальні та непередбачувані, що одразу стають хітами соціальних мереж. 24 Канал пропонує звернути увагу на малесенькі хлібці, які відтворили у інстаграмі natashas_baking.
До теми Без глютену та вуглеводів: простий рецепт кето хліба, який можна робити кожного дня
Рецепт мініхлібців
- Час: 3 години
- Порцій: залежно від розміру хлібців
Інгредієнти:
стартер:
– 100 грамів хлібопекарського борошна;
– 80 грамів цільнозернового борошна;
– 110 грамів води;
– 35 грамів закваски;
хлібці:
– 320 грамів стартера;
– 720 грамів хлібопекарського борошна;
– 470 грамів води;
– 15 грамів солі.
Приготування:
- Усі інгредієнти для стартера змішайте, замісіть кулю та залиште на ніч.
- Розігрійте духовку до 235 градусів.
- Розчиніть трохи закваски у воді — так легше змішати тісто. У миску додайте закваску, борошно та 2/3 води. Почніть місити, поступово доливаючи воду. Змішуйте 1 хвилину, поки не вийде волога маса. Накрийте й залиште на 30 хвилин.
- Після цього додайте сіль і місіть тісто ще 5 хвилин — воно стане більш однорідним. Перекладіть у змащену миску й дайте відпочити 50 хвилин.
- Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню й зробіть розтягування з підгином. Потім знову перекладіть у миску, накрийте й залиште на 50 хвилин. Повторіть цю процедуру ще раз — це буде друге складання.
- Формуємо крихітні хлібці, викладаємо на присипане борошном або накрите пергаментом деко і залишаємо на 50 хвилин.
- Випікаємо крихітні хлібці приблизно 25 хвилин.
Смачного!
Це справді реально: як подати до столу смачну й ситну гарячу страву за 5 хвилин.