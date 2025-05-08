Не треба відмовлятися від хліба, щоб обмежити споживання вуглеводів. Якщо ви знаєте правильний рецепт, то власноруч можете приготувати ароматний хліб, який не зашкодить фігурі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Наїдок".
Цікаво Для бутербродів чи салатів: плавлений сир за 15 хвилин, який захочеться їсти ложкою
Рецепт кето хліба
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів вершкового сиру;
– 60 грамів мигдального борошна;
– 100 грамів тертої моцарели;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 яйце;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 15 грамів вершкового масла;
– 20 грамів тертого пармезану;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте крем-сир, борошно з горіхів, натерту моцарелу, тертий пармезан, розпушувач, сіль і перець. Перемішайте все до однорідності.
- Поставте суміш у мікрохвильову піч і підігрівайте короткими інтервалами – по 30 секунд. Після кожного підігріву перемішуйте. Повторіть цикл 2 – 3 рази, поки маса не стане еластичною завдяки розплавленій моцарелі.
- Коли суміш стане тягучою, вбийте яйце та добре вмішайте його в масу.
- Увімкніть духовку й розігрійте її до 200 градусів.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього тісто. Сформуйте прямокутник або іншу бажану форму.
- Для ароматної глазурі розтопіть вершкове масло (в мікрохвильовці або на водяній бані), додайте подрібнений часник і суміш сушених трав.
- Змастіть тісто ароматним маслом, посипте зверху крупною сіллю, за бажанням – кунжутом.
- Випікайте 30 хвилин до рум’яної скоринки.
- Готовий сирний хліб охолодіть, наріжте порційно та подавайте до столу.
Смачного!
Вона стане вашою візитівкою: найпростіша шарлотка з фруктами.