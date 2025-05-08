Не треба відмовлятися від хліба, щоб обмежити споживання вуглеводів. Якщо ви знаєте правильний рецепт, то власноруч можете приготувати ароматний хліб, який не зашкодить фігурі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Наїдок".

Цікаво Для бутербродів чи салатів: плавлений сир за 15 хвилин, який захочеться їсти ложкою

Рецепт кето хліба

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового сиру;

– 60 грамів мигдального борошна;

– 100 грамів тертої моцарели;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 яйце;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 15 грамів вершкового масла;

– 20 грамів тертого пармезану;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці з’єднайте крем-сир, борошно з горіхів, натерту моцарелу, тертий пармезан, розпушувач, сіль і перець. Перемішайте все до однорідності. Поставте суміш у мікрохвильову піч і підігрівайте короткими інтервалами – по 30 секунд. Після кожного підігріву перемішуйте. Повторіть цикл 2 – 3 рази, поки маса не стане еластичною завдяки розплавленій моцарелі. Коли суміш стане тягучою, вбийте яйце та добре вмішайте його в масу. Увімкніть духовку й розігрійте її до 200 градусів. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього тісто. Сформуйте прямокутник або іншу бажану форму. Для ароматної глазурі розтопіть вершкове масло (в мікрохвильовці або на водяній бані), додайте подрібнений часник і суміш сушених трав. Змастіть тісто ароматним маслом, посипте зверху крупною сіллю, за бажанням – кунжутом. Випікайте 30 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий сирний хліб охолодіть, наріжте порційно та подавайте до столу.

Смачного!

Вона стане вашою візитівкою: найпростіша шарлотка з фруктами.