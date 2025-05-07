Ця шарлотка стане вашим рятівником на всі випадки життя. Щось смачненьке на будні або солодке до чаю чи кави, коли приходять гості – вона буде доречною у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал.

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Рецепт шарлотки з фруктами

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 стакан цукру;

– 1 стакан борошна;

– 500 грамів очищених фруктів;

– дрібка солі.

Приготування:

Яйця кімнатної температури збийте з цукром на максимальній швидкості міксера до утворення світлої, об’ємної маси. Додайте дрібку солі для підкреслення смаку, а потім поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте в одному напрямку, обережно, щоб зберегти пухку текстуру тіста. Нарізані фрукти акуратно введіть у тісто, стараючись не порушити його легкість. Отриману масу перелийте у форму для випічки змащену рослинною олією, краще круглу. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності. Час випікання може варіюватися залежно від розміру форми та кількості тіста, але в середньому займає близько 35 хвилин.

Смачного!

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