Ця шарлотка стане вашим рятівником на всі випадки життя. Щось смачненьке на будні або солодке до чаю чи кави, коли приходять гості – вона буде доречною у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал.
До речі Це просто фантастика: пиріг "Стаканник" – легко готувати та всі його обожнюють
Рецепт шарлотки з фруктами
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 стакан цукру;
– 1 стакан борошна;
– 500 грамів очищених фруктів;
– дрібка солі.
Приготування:
- Яйця кімнатної температури збийте з цукром на максимальній швидкості міксера до утворення світлої, об’ємної маси.
- Додайте дрібку солі для підкреслення смаку, а потім поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте в одному напрямку, обережно, щоб зберегти пухку текстуру тіста.
- Нарізані фрукти акуратно введіть у тісто, стараючись не порушити його легкість.
- Отриману масу перелийте у форму для випічки змащену рослинною олією, краще круглу.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності. Час випікання може варіюватися залежно від розміру форми та кількості тіста, але в середньому займає близько 35 хвилин.
Смачного!
Правила дуже суворі: що їдять кардинали під час виборів Папи.