Эта шарлотка станет вашим спасителем на все случаи жизни. Что-то вкусненькое на будни или сладкое к чаю или кофе, когда приходят гости – она будет уместной в любой ситуации, рассказывает 24 Канал.

Кстати Это просто фантастика: пирог "Стаканчик" – легко готовить и все его обожают

Рецепт шарлотки с фруктами

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 500 граммов очищенных фруктов;

– щепотка соли.

Приготовление:

Яйца комнатной температуры взбейте с сахаром на максимальной скорости миксера до образования светлой, объемной массы. Добавьте щепотку соли для подчеркивания вкуса, а затем постепенно введите просеянную муку. Перемешивайте в одном направлении, осторожно, чтобы сохранить рыхлую текстуру теста. Нарезанные фрукты аккуратно введите в тесто, стараясь не нарушить его воздушность. Полученную массу перелейте в форму для выпечки смазанную растительным маслом, лучше круглую. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до полной готовности. Время выпекания может варьироваться в зависимости от размера формы и количества теста, но в среднем занимает около 35 минут.

Приятного аппетита!

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