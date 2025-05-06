Багато господинь вважають цей пиріг своїм фаворитом через простоту інгредієнтів та приготування. Насолода без зусиль – це його точний опис, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт смачного пирога

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 100 грамів олії;
– 200 – 300 грамів повидла;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка манної крупи;
– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з кефіром, додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо.
  2. Додаємо манку, борошно, олію та сіль, ще раз добре перемішуємо.
  3. Ділимо тісто на 2 частини.
  4. Одну частину кладемо у форму, розрівнюємо та випікаємо при 180 градусах 10 хвилин.
  5. Дістаємо, викладаємо варення і другу половину тіста, випікаємо 40 хвилин до готовності.
  6. За бажання при подачі можна посипати пиріг цукровою пудрою.

Смачного!

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