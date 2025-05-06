Багато господинь вважають цей пиріг своїм фаворитом через простоту інгредієнтів та приготування. Насолода без зусиль – це його точний опис, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт смачного пирога
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 100 грамів олії;
– 200 – 300 грамів повидла;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка манної крупи;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Збиваємо яйця з кефіром, додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо.
- Додаємо манку, борошно, олію та сіль, ще раз добре перемішуємо.
- Ділимо тісто на 2 частини.
- Одну частину кладемо у форму, розрівнюємо та випікаємо при 180 градусах 10 хвилин.
- Дістаємо, викладаємо варення і другу половину тіста, випікаємо 40 хвилин до готовності.
- За бажання при подачі можна посипати пиріг цукровою пудрою.
Смачного!
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