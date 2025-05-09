Некоторые рецепты настолько оригинальные и непредсказуемые, что сразу становятся хитами социальных сетей. 24 Канал предлагает обратить внимание на маленькие хлебцы, которые воспроизвели в инстаграме natashas_baking.
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Рецепт минихлебцов
- Время: 3 часа
- Порций: в зависимости от размера хлебцев
Ингредиенты:
стартер:
– 100 граммов хлебопекарной муки: 100 граммов хлебопекарной муки;
– 80 граммов цельнозерновой муки;
– 110 граммов воды;
– 35 граммов закваски;
хлебцы:
– 320 граммов стартера;
– 720 граммов хлебопекарной муки 720 граммов хлебопекарной муки;
– 470 граммов воды;
– 15 граммов соли.
Приготовление:
- Все ингредиенты для стартера смешайте, замесите шар и оставьте на ночь.
- Разогрейте духовку до 235 градусов.
- Растворите немного закваски в воде – так легче смешать тесто. В миску добавьте закваску, муку и 2/3 воды. Начните месить, постепенно доливая воду. Смешивайте 1 минуту, пока не получится влажная масса. Накройте и оставьте на 30 минут.
- После этого добавьте соль и месите тесто еще 5 минут – оно станет более однородным. Переложите в смазанную миску и дайте отдохнуть 50 минут.
- Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и сделайте растягивание с подгибом. Затем снова переложите в миску, накройте и оставьте на 50 минут. Повторите эту процедуру еще раз – это будет вторая сборка.
- Формируем крошечные хлебцы, выкладываем на присыпанный мукой или накрытый пергаментом противень и оставляем на 50 минут.
- Выпекаем крошечные хлебцы примерно 25 минут.
Приятного аппетита!
Это действительно реально: как подать к столу вкусное и сытное горячее блюдо за 5 минут.