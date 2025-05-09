Вкусное и сытное блюдо из бюджетных ингредиентов – это то, что точно должно быть у вас под рукой. 24 Канал рекомендует сохранить этот рецепт портала Shuba, ведь он точно пригодится.

Интересно Для бутербродов или салатов: плавленый сыр за 15 минут, который захочется есть ложкой

Рецепт фасоли со шпинатом

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов отварной фасоли;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 пучок петрушки;

– 100 граммов беби-шпината;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Налейте немного масла на сковородку и поставьте ее на средний огонь. Добавьте измельченный чеснок – он начнет отдавать аромат при нагревании. Тем временем мелко нарежьте предварительно промытую петрушку. Как только запах чеснока станет отчетливым, высыпьте на сковородку фасоль, предварительно процеженную через сито. Приправьте все солью и перцем, хорошо перемешайте. Затем добавьте петрушку и сбрызните блюдо свежим лимонным соком. В конце положите шпинат, накройте крышкой и дайте ему немного потомиться, буквально 1 – 2 минуты, пока листья не станут мягкими. Снимите крышку, осторожно перемешайте и сразу выключайте огонь.

Приятного аппетита!

Только нарезать и смешать: рецепт фантастического салата "Карусель".