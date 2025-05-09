Забудьте о варке и других длительных приготовлениях – этот салат требует только нарезки и смешивания ингредиентов. А попробовать его удивительный вкус 24 Канал предлагает с рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт салата "Карусель"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 150 граммов ветчины;
– 100 граммов сыра;
– 2 помидора;
– сухарики по вкусу;
– зубчик чеснока;
для майонеза:
– 150 миллилитров масла;
– 1 яйцо;
– по чайной ложке сока лимона и горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты нарезаем кубиками и смешиваем в миске.
  2. Натираем сыр и добавляем сухарики.
  3. Все ингредиенты для майонеза смешиваем с помощью блендера до однородности.
  4. Заправляем салат и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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