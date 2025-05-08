Пока продолжается сезон редиса, этим нужно пользоваться. Свежие весенние салаты – это простые блюда, которые становятся настоящими хитами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Актуально Его уже считают лучше борща: "деревенский" суп, который съедают сразу, сколько бы не наготовили
Рецепт весеннего салата с редисом
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– банка консервированного горошка;
– 4 редиски;
– 100 граммов плавленого сырка;
– 2 яйца;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки майонеза (или йогурта или сметаны);
– 1 зубчик чеснока;
– петрушка, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте редис и твердый сыр средней соломкой, а петрушку измельчите ножом.
- Отваренные яйца остудите в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кубиками.
- В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек и мелко нарезанный чеснок.
- Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, после чего хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
Лучший салат к шашлыку: простой рецепт для похода на природу.