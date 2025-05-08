Пока продолжается сезон редиса, этим нужно пользоваться. Свежие весенние салаты – это простые блюда, которые становятся настоящими хитами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт весеннего салата с редисом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– банка консервированного горошка;

– 4 редиски;

– 100 граммов плавленого сырка;

– 2 яйца;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки майонеза (или йогурта или сметаны);

– 1 зубчик чеснока;

– петрушка, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте редис и твердый сыр средней соломкой, а петрушку измельчите ножом. Отваренные яйца остудите в холодной воде, после чего нарежьте их небольшими кубиками. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек и мелко нарезанный чеснок. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, после чего хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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