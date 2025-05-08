Поки триває сезон редису, цим потрібно користуватися. Свіжі весняні салати – це прості страви, які стають справжніми хітами, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт весняного салату з редисом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– банка консервованого горошку;
– 4 редиски;
– 100 грамів плавленого сирка;
– 2 яйця;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки майонезу (або йогурту чи сметани);
– 1 зубчик часнику;
– петрушка, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте редис та твердий сир середньою соломкою, а петрушку подрібніть ножем.
- Відварені яйця остудіть у холодній воді, після чого наріжте їх невеликими кубиками.
- У великій мисці з'єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте консервований зелений горошок та дрібно нарізаний часник.
- Заправте салат майонезом, посоліть і поперчіть до смаку, після чого добре перемішайте.
Смачного!
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