Навіть якщо ваші рідні не дуже полюбляють перші страви, цей суп вони точно розхвалюватимуть. А господинь він потішить своєю простотою та бюджетністю, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт "сільського" супу

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 картоплини;

– 2 літри води;

– 1 чайна ложка солі;

– олія;

– 30 грамів вермішелі;

– петрушка;

засмажка:

– 1 цибуля;

– 1 червоний болгарський перець;

– 400 грамів фаршу;

– 2 зубчики часнику;

– 1 помідор;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка базиліку.

Приготування:

У каструлю вливаємо олію та обсмажуємо нарізану півкільцями цибулю. Додаємо моркву та картоплю, трішки обсмажуємо, вливаємо воду, накриваємо кришкою та варимо 25 хвилин. На сковорідці обсмажуємо цибулю, потім додаємо перець та фарш. Наприкінці додаємо помідор, солимо та перчимо. Додаємо засмажку у каструлю, всипаємо вермішель та варимо на слабкому вогні 15 хвилин. Наприкінці додаємо петрушку.

Смачного!

Найлегший десерт: ароматна шарлотка з фруктами.