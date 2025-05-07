Навіть якщо ваші рідні не дуже полюбляють перші страви, цей суп вони точно розхвалюватимуть. А господинь він потішить своєю простотою та бюджетністю, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт "сільського" супу
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 3 картоплини;
– 2 літри води;
– 1 чайна ложка солі;
– олія;
– 30 грамів вермішелі;
– петрушка;
засмажка:
– 1 цибуля;
– 1 червоний болгарський перець;
– 400 грамів фаршу;
– 2 зубчики часнику;
– 1 помідор;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка базиліку.
Приготування:
- У каструлю вливаємо олію та обсмажуємо нарізану півкільцями цибулю.
- Додаємо моркву та картоплю, трішки обсмажуємо, вливаємо воду, накриваємо кришкою та варимо 25 хвилин.
- На сковорідці обсмажуємо цибулю, потім додаємо перець та фарш. Наприкінці додаємо помідор, солимо та перчимо.
- Додаємо засмажку у каструлю, всипаємо вермішель та варимо на слабкому вогні 15 хвилин.
- Наприкінці додаємо петрушку.
Смачного!
Найлегший десерт: ароматна шарлотка з фруктами.