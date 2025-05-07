Даже если ваши родные не очень любят первые блюда, этот суп они точно будут расхваливать. А хозяек он порадует своей простотой и бюджетностью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт "деревенского" супа
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 3 картофелины;
– 2 литра воды;
– 1 чайная ложка соли;
– растительное масло;
– 30 граммов вермишели;
– петрушка;
зажарка:
– 1 лук;
– 1 красный болгарский перец;
– 400 граммов фарша;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 помидор;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка базилика.
Приготовление:
- В кастрюлю вливаем масло и обжариваем нарезанный полукольцами лук.
- Добавляем морковь и картофель, немного обжариваем, вливаем воду, накрываем крышкой и варим 25 минут.
- На сковородке обжариваем лук, затем добавляем перец и фарш. В конце добавляем помидор, солим и перчим.
- Добавляем зажарку в кастрюлю, всыпаем вермишель и варим на слабом огне 15 минут.
- В конце добавляем петрушку.
Приятного аппетита!
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