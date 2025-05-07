Даже если ваши родные не очень любят первые блюда, этот суп они точно будут расхваливать. А хозяек он порадует своей простотой и бюджетностью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт "деревенского" супа

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 3 картофелины;

– 2 литра воды;

– 1 чайная ложка соли;

– растительное масло;

– 30 граммов вермишели;

– петрушка;

зажарка:

– 1 лук;

– 1 красный болгарский перец;

– 400 граммов фарша;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 помидор;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка базилика.

Приготовление:

В кастрюлю вливаем масло и обжариваем нарезанный полукольцами лук. Добавляем морковь и картофель, немного обжариваем, вливаем воду, накрываем крышкой и варим 25 минут. На сковородке обжариваем лук, затем добавляем перец и фарш. В конце добавляем помидор, солим и перчим. Добавляем зажарку в кастрюлю, всыпаем вермишель и варим на слабом огне 15 минут. В конце добавляем петрушку.

Приятного аппетита!

Самый легкий десерт: ароматная шарлотка с фруктами.