Все любят полакомиться красной рыбой, но есть деликатес, который вряд ли придется попробовать каждому. Что это за рыба – рассказывает 24 Канал.

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Какая самая дорогая рыба в мире

Голубой тунец сейчас является самой дорогой рыбой в мире. Цена за килограмм его мяса достигает около 1300 долларов. Хотя был случай, когда за рыбу весом 222 килограмма заплатили 1,75 миллиона долларов.

Самая дорогая рыба в мире / Фото из открытых источников

Эта рыба является популярной в Японии. Там ее используют в приготовлении суши и сашими. Гостей страны часто приглашают попробовать этот продукт, однако это удовольствие не для каждого кошелька.

Особенно ценится тунец Bluefin – самый большой из семейства, и одновременно наиболее редкий. Из-за высокого содержания белков и железа, а также красного цвета его называют морской говядиной. Эту рыбу обычно продают на аукционе, из-за чего ее цена еще больше возрастает.

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