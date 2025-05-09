Забудьте про варіння та інші тривалі приготування – цей салат потребує лише нарізки та змішування інгредієнтів. А спробувати його дивовижний смак 24 Канал пропонує з рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт салату "Карусель"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів шинки;
– 100 грамів сиру;
– 2 помідори;
– сухарики до смаку;
– зубчик часнику;
для майонезу:
– 150 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– по чайній ложці соку лимона та гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Усі інгредієнти нарізаємо кубиками та змішуємо в мисці.
- Натираємо сир і додаємо сухарики.
- Усі інгредієнти для майонезу змішуємо за допомогою блендера до однорідності.
- Заправляємо салат і добре перемішуємо.
Смачного!
Як морозиво пломбір, але без калорій: рецепт ніжного і повітряного десерту.