Забудьте про варіння та інші тривалі приготування – цей салат потребує лише нарізки та змішування інгредієнтів. А спробувати його дивовижний смак 24 Канал пропонує з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт салату "Карусель"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 150 грамів шинки;
– 100 грамів сиру;
– 2 помідори;
– сухарики до смаку;
– зубчик часнику;
для майонезу:
– 150 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– по чайній ложці соку лимона та гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками та змішуємо в мисці.
  2. Натираємо сир і додаємо сухарики.
  3. Усі інгредієнти для майонезу змішуємо за допомогою блендера до однорідності.
  4. Заправляємо салат і добре перемішуємо.

Смачного!

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