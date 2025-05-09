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Рецепт квасолі зі шпинатом

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів відвареної квасолі;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок петрушки;

– 100 грамів бебі-шпинату;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– оливкова олія;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Налийте трохи олії на сковорідку й поставте її на середній вогонь. Додайте подрібнений часник – він почне віддавати аромат під час нагрівання. Тим часом дрібно наріжте попередньо промиту петрушку. Як тільки запах часнику стане виразним, висипте на сковорідку квасолю, попередньо проціджену через сито. Приправте все сіллю та перцем, добре перемішайте. Потім додайте петрушку та збризніть страву свіжим лимонним соком. Вкінці покладіть шпинат, накрийте кришкою й дайте йому трохи потомитися, буквально 1 – 2 хвилини, поки листя не стане м’яким. Зніміть кришку, обережно перемішайте й одразу вимикайте вогонь.

Смачного!

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