Смачна й ситна страва з бюджетних інгредієнтів – це те, що точно повинно бути у вас під рукою. 24 Канал рекомендує зберегти цей рецепт порталу Shuba, адже він точно стане у пригоді.
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Рецепт квасолі зі шпинатом
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів відвареної квасолі;
– 2 зубчики часнику;
– 1 пучок петрушки;
– 100 грамів бебі-шпинату;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Налийте трохи олії на сковорідку й поставте її на середній вогонь. Додайте подрібнений часник – він почне віддавати аромат під час нагрівання. Тим часом дрібно наріжте попередньо промиту петрушку.
- Як тільки запах часнику стане виразним, висипте на сковорідку квасолю, попередньо проціджену через сито.
- Приправте все сіллю та перцем, добре перемішайте. Потім додайте петрушку та збризніть страву свіжим лимонним соком.
- Вкінці покладіть шпинат, накрийте кришкою й дайте йому трохи потомитися, буквально 1 – 2 хвилини, поки листя не стане м’яким.
- Зніміть кришку, обережно перемішайте й одразу вимикайте вогонь.
Смачного!
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