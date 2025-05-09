Есть несколько кулинарных хитростей, которые сделают вашу жареную рыбу просто потрясающей. Как достичь этого результата – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Секреты жарки рыбы

Чтобы рыба не была сухой, ее нужно правильно жарить. Есть простой прием: сначала обжаривайте одну сторону дольше – примерно 5 минут, а потом другую – всего 2 минуты. Это поможет "запечатать" сок внутри, и филе останется нежным.

Жарить рыбу лучше на сковородке с толстым дном. Она равномерно нагревается, и рыба не прилипает и не разваливается. На тонкой сковороде филе легко пересушить – она слишком быстро разогревается.

Полное наслаждение / Фото Freepik

Кладя рыбу на сковородку, оставляйте между кусочками немного места – так тепло распределяется равномерно, и все прожаривается как следует. Много масла не нужно – достаточно, чтобы просто смазать дно. Иначе рыба впитает в себя лишний жир и станет тяжелой.

Распространенная ошибка – накрывать рыбу крышкой. Жарьте без крышки – так рыбка получится румяной, как в ресторане. Филе солите только перед тем, как выкладывать на сковороду. Если посолить заранее, оно потеряет сочность.

Выбирайте средний огонь, чтобы рыба приготовилась равномерно. А если жарите филе, то снимайте филе с огня чуть раньше – оно дойдет благодаря остаточному теплу.

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