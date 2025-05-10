Для того, что получить от редиса максимальное удовольствие, нужно уметь его выбирать. На что обращать внимание, чтобы на вашем столе оказался хрустящий продукт без нитратов – расскажет 24 Канал.

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Как выбирать редиску

В первую очередь обратите внимание на кожуру – она должна быть ровной, гладкой и насыщенного цвета, без трещин и повреждений. Если на поверхности есть черные пятна, такая редиска, вероятно, уже начала портиться и не стоит покупки.

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Важным индикатором является также ботва. Если листья выглядят здоровыми и крепкими, то и сама редиска, как правило, будет свежей и вкусной. Поэтому рекомендуется выбирать редис с ботвой.

Не забывайте осторожно нажимать на редиску. Если она мягкая и легко поддается давлению, это может свидетельствовать о том, что плод перезрел или стал пустым внутри. Также это может быть признаком того, что редиска давно хранится и начала вянуть.

Многие считают, что даже органически выращенная редиска может содержать нитраты, особенно если она очень большая или продолговатая. Поэтому лучше выбирать маленькую, округлую редиску, ведь в такой, вероятно, меньше химикатов.

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