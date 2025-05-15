Эти пирожки не просто вернут в детство, но и станут спасителями в те дни, когда хлопот хватает и без приготовления блюд. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт портала Ukr.Media и насладиться вкусом, который знаком каждому с ранних лет.
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Рецепт простых пирожков с картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов картофеля;
– 400 миллилитров картофельного отвара;
– 2 желтка;
– по столовой ложке соли и сахара;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей или 20 граммов живых дрожжей;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 500 граммов муки.
Приготовление:
Отварите картофель, но жидкость не сливайте. Сделайте пюре, добавьте часть теплого отвара. Всыпьте дрожжи, немного сахара, соль и желтки.
Постепенно добавляя просеянную муку, замесите мягкое, влажное тесто – не пересушивайте его мукой. Оно должно быть эластичным и "живым".
Смажьте руки маслом, немного обомните тесто, накройте и оставьте подходить на 30 – 40 минут.
Когда тесто подойдет, выложите его на стол, слегка припыленный мукой, вымесите и поделите на части для пирожков.
В сковороде хорошо разогрейте масло, выложите пирожки в один слой и поливайте горячим маслом сверху.
Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек жира.
Приятного аппетита!
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