Нитраты часто используют для ускорения роста овощей, однако это точно не то, что вам хочется приобрести. Как правильно выбирать капусту – рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать капусту без нитратов

Сначала обратите внимание на плотность кочана. Если он твердый как камень – это может быть признаком "ускорения" его роста.

Учимся выбирать капусту / Фото Freepik

Важно хорошо разглядеть цвет. Он должен быть без ярко-зеленых или сине-фиолетовых оттенков. Как говорят эксперты, ярко-зеленый цвет на ранней капусте почти наверняка свидетельствует о нитратах. Темные пятна и желтизна также свидетельствуют о болезни или "перекармливании" химией.

Также взвесьте капусту в руке. Идеально, если оно небольшое на вид, но ощущается тяжелым как для своего размера.

Оно вернет в детство: печенье на сметане, которое готовили все бабушки.