Нітрати часто використовують для пришвидшення росту овочів, однак це точно не те, що вам хочеться придбати. Як правильно обирати капусту – розповідає 24 Канал.

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Як обрати капусту без нітратів

Спочатку зверніть увагу на щільність качана. Якщо він твердий як камінь – це може бути ознакою "пришвидшення" його росту.

Вчимося обирати капусту / Фото Freepik

Важливо добре розгледіти колір. Він повинен бути без яскраво-зелених чи синьо-фіолетових відтінків. Як кажуть експерти, яскраво-зелений колір на ранній капусті майже напевно свідчить про нітрати. Темні плями та жовтизна також свідчать про хворобу або "перегодовування" хімією.

Також зважте капусту у руці. Ідеально, якщо воно невелика на вигляд, але відчувається важкою як для свого розміру.

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