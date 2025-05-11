Це печиво завжди виходить ніжним та м'яким, ідеально доповнюючи улюблені чай або каву. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "На пенсії", як це колись робили наші бабусі.

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Рецепт печива на сметані

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів сметани;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

– 320 грамів борошна;

для верху:

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Просійте борошно в глибоку миску, додайте цукор і розпушувач, добре перемішайте. Потім додайте м’яке вершкове масло і перетріть його з борошном до утворення крихти. Вбийте яйце, додайте сметану, ванільний цукор і замісіть тісто. Дайте йому відпочити 10 хвилин. Розкачайте тісто в коло товщиною до 1 сантиметр. Збийте яйце вилкою та рівномірно змастіть ним тісто, посипте зверху цукром. Використовуйте форму для печива або просто склянку, щоб вирізати печиво. Викладіть вирізані печива на лист, застелений пергаментом, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин.

Смачного!

Як морозиво, але без калорій: десерт, який точно вас підкорить.