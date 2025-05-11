Это печенье всегда получается нежным и мягким, идеально дополняя любимые чай или кофе. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "На пенсии", как это когда-то делали наши бабушки.
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Рецепт печенья на сметане
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов сметаны;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 граммов сливочного масла;
– 320 граммов муки;
для верха
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
Просейте муку в глубокую миску, добавьте сахар и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Затем добавьте мягкое сливочное масло и перетрите его с мукой до образования крошки.
Вбейте яйцо, добавьте сметану, ванильный сахар и замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.
Раскатайте тесто в круг толщиной до 1 сантиметра. Взбейте яйцо вилкой и равномерно смажьте им тесто, посыпьте сверху сахаром. Используйте форму для печенья или просто стакан, чтобы вырезать печенье.
Выложите вырезанные печенья на лист, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.
Приятного аппетита!
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