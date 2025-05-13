Чаще всего в этот период клубника импортная, поэтому необходимо тщательно присматриваться к ягоде. Как это сделать и выбирать самую сладкую клубнику – расскажет 24 Канал.

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Как выбирать спелую и сладкую клубнику

Чтобы выбрать действительно вкусную клубнику, стоит внимательно присмотреться к ее внешнему виду и аромату. Спелая ягода должна быть плотной, равномерно насыщенного красного цвета – без белых или зеленых участков.

Любимая ягода / Фото Freepik

Если присутствуют светлые пятна, это признак того, что ягода еще недозрела. Такая клубника часто имеет водянистую консистенцию и кисловатый вкус.

Особенно осторожно следует относиться к слишком большим ягодам – иногда их размер достигается благодаря стимуляторам роста, и в результате они теряют свой характерный аромат и вкус. Настоящая качественная клубника всегда пахнет ярко и сладко. Если запаха почти нет, вероятно, ягоды были собраны рано или имеют низкое качество.

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