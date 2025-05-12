Недорогая овсянка с несколькими бюджетными добавками – это то, что может себе позволить каждый. Но результат получится таким, как будто вы только что пришли из кафе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт кексов из овсянки

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 125 граммов муки;

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 50 граммов изюма;

– горсть грецких орехов;

– 50 граммов сахара или меда;

– 100 граммов яблочного пюре;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли и ваниль по вкусу.

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья в блендере, а орехи нарубите ножом. Изюм залейте горячим чаем и оставьте на полчаса. Смешайте просеянную муку с овсяной крошкой, разрыхлителем, щепоткой соли, орехами и набухшим изюмом. Добавьте сахар, яблочное пюре, растительное масло и ваниль, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполняя их на 3/4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке до готовности.

Приятного аппетита!

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