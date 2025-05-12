Недорога вівсянка з кількома бюджетними додатками – це те, що може собі дозволити кожен. Але результат вийде таким, наче ви щойно прийшли з кав'ярні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт кексів з вівсянки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 125 грамів борошна;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 50 грамів родзинок;
– жменя волоських горіхів;
– 50 грамів цукру або меду;
– 100 грамів яблучного пюре;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі та ваніль до смаку.
Приготування:
- Подрібніть вівсяні пластівці в блендері, а горіхи нарубайте ножем.
- Родзинки залийте гарячим чаєм і залиште на пів години.
- Змішайте просіяне борошно з вівсяною крихтою, розпушувачем, дрібкою солі, горіхами та набряклими родзинками.
- Додайте цукор, яблучне пюре, рослинну олію та ваніль, після чого ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності.
- Розкладіть тісто по формочках для мафінів, заповнюючи їх на 3/4. Випікайте у попередньо розігрітій до 180°C духовці до готовності.
Смачного!
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