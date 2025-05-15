Ці пиріжки не просто повернуть у дитинство, а й стануть рятівниками у ті дні, коли клопотів вистачає і без приготування страв. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт порталу Ukr.Media та насолодитися смаком, який знайомий кожному з ранніх років.

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Рецепт простих пиріжків з картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі;

– 400 мілілітрів картопляного відвару;

– 2 жовтки;

– по столовій ложці солі та цукру;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів або 20 грамів живих;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 500 грамів борошна.

Приготування:

Відваріть картоплю, але рідину не зливайте. Зробіть пюре, додайте частину теплого відвару. Всипте дріжджі, трохи цукру, сіль і жовтки. Поступово додаючи просіяне борошно, замісіть м’яке, вологе тісто – не пересушуйте його борошном. Воно має бути еластичним і "живим". Змастіть руки олією, трохи обомніть тісто, накрийте і залиште підходити на 30 – 40 хвилин. Коли тісто підійде, викладіть його на стіл, злегка припилений борошном, вимісіть і поділіть на частини для пиріжків. У сковороді добре розігрійте олію, викладіть пиріжки в один шар і поливайте гарячою олією зверху. Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.

Смачного!

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