Ці пиріжки не просто повернуть у дитинство, а й стануть рятівниками у ті дні, коли клопотів вистачає і без приготування страв. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт порталу Ukr.Media та насолодитися смаком, який знайомий кожному з ранніх років.
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Рецепт простих пиріжків з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів картоплі;
– 400 мілілітрів картопляного відвару;
– 2 жовтки;
– по столовій ложці солі та цукру;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів або 20 грамів живих;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 500 грамів борошна.
Приготування:
Відваріть картоплю, але рідину не зливайте. Зробіть пюре, додайте частину теплого відвару. Всипте дріжджі, трохи цукру, сіль і жовтки.
Поступово додаючи просіяне борошно, замісіть м’яке, вологе тісто – не пересушуйте його борошном. Воно має бути еластичним і "живим".
Змастіть руки олією, трохи обомніть тісто, накрийте і залиште підходити на 30 – 40 хвилин.
Коли тісто підійде, викладіть його на стіл, злегка припилений борошном, вимісіть і поділіть на частини для пиріжків.
У сковороді добре розігрійте олію, викладіть пиріжки в один шар і поливайте гарячою олією зверху.
Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.
Смачного!
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